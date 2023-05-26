Президент Бразилии провел разговор с путиным о войне и отклонил приглашение на экономический форум
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в пятницу, что имел телефонный разговор с российским коллегой владимиром путиным, и он подтвердил свою готовность начать мирные переговоры с обеими сторонами войны в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Twitter Лулы.
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Лула также поблагодарил путина за приглашение посетить экономический форум в Санкт-Петербурге, но был вынужден отклонить его, поскольку "сейчас не может посетить россию".
"Я подтвердил готовность Бразилии, наряду с Индией, Индонезией и Китаем, вести переговоры с обеими сторонами конфликта в поисках мира", — добавил президент Бразилии.
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Бразильский лидер ранее разозлил Украину, заявив, что Киев разделяет вину за войну и не присоединился к западным странам в вопросе введения санкций против москвы или поставок Киеву боеприпасов.