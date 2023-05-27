кремль відновлює інформаційний тиск на Захід, щоб примусити Україну піти на поступки - ISW

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"26 травня в кремлі заявили, що президент росії володимир путін у телефонній розмові з президентом Бразилії висловив "відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному напрямі, який досі блокується Києвом та його західними спонсорами". Заява путіна не вказує на те, що росія зацікавлена в продовженні переговорів з Україною, а кремль не створив серйозних підстав для переговорів і не відмовився від своїх максималістських цілей змусити український уряд капітулювати", - йдеться в аналізі.

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Зазначається, що кремль, ймовірно, намагається посилити свої брехливі заяви про готовність до переговорів з Україною на тлі прибуття до москви спеціального представника Китаю з питань Євразії Лі Хуея.

The Wall Street Journal писав, що Лі раніше, під час свого візиту до європейських країн, закликав європейських чиновників припинити конфлікт в Україні до його ескалації. В Інституті вивчення війни підкреслюють, що така заява, ймовірно, вказує на те, що Китай намагається підштовхнути Захід вплинути на Україну, щоб вона погодилася на припинення вогню.

"кремль, ймовірно, посилює свою брехливу зацікавленість в переговорах напередодні запланованого українського контрнаступу, щоб перешкодити продовженню допомоги Заходу Україні", - підсумували в ISW.

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