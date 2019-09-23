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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 52323 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110248 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109267 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119220 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 148032 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148466 просмотра

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Кремль отказался комментировать заявление МИД РФ, посвященную пакту Молотова-Риббентропа

Киев  •  УНН

 • 10990 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Кремль не считает нужным комментировать публикацию МИД РФ, посвященную заключению в 1939 году Советским Союзом пакта о ненападении с нацистской Германией, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Вряд ли мы должны комментировать заявление Министерства иностранных дел. И не будем этого делать”, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

22 сентября на странице МИД РФ в Twitter появилось сообщение в рамках серии материалов к “юбилею Победы в Великой Отечественной войне”. В публикации, сопровождающейся картой с планом Третьего рейха по нападению на СССР, говорится, в частности, что подписание 23 августа 1939 году договора о ненападении с Германией “было вынужденным шагом, который позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором”.

Как писал УНН ранее, министр обороны РФ Сергей Шойгу исключил возможность прямого военного конфликта с Украиной. Об этом он рассказал в интервью “Московскому комсомольцу”.

Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для #СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней.https://t.co/9NLFzRQfjb pic.twitter.com/Kkp2PYeQzV

— МИД России  (@MID_RF) September 22, 2019

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