Кремль відмовився коментувати заяву МЗС РФ, присвячену пакту Молотова-Ріббентропа
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Кремль не вважає за потрібне коментувати публікацію МЗС РФ, присвячену укладенню в 1939 році Радянським Союзом пакту про ненапад з нацистською Німеччиною, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Навряд чи ми повинні коментувати заяву Міністерства закордонних справ. І не будемо цього робити”, — сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів.
22 вересня на сторінці МЗС РФ в Twitter з’явилося повідомлення у рамках серії матеріалів до “ювілею Перемоги у Великій Вітчизняній війні”. У публікації, що супроводжується картою з планом Третього рейху по нападу на СРСР, йдеться, зокрема, що підписання 23 серпня 1939 році договору про ненапад з Німеччиною “було вимушеним кроком, який дозволив Радянському Союзу відстрочити початок війни майже на два роки і зміцнити обороноздатність країни для боротьби з агресором”.
Як писав УНН раніше, міністр оборони РФ Сергій Шойгу виключив можливість прямого військового конфлікту з Україною. Про це він розповів в інтерв’ю “Московскому комсомольцу”.
Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для #СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней.https://t.co/9NLFzRQfjb pic.twitter.com/Kkp2PYeQzV— МИД России (@MID_RF) September 22, 2019