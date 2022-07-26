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кремль будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит санкции — Bloomberg

Киев • УНН

 • 174121 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. кремль продолжит поставлять газ в Европу на минимуме, пока Европейский Союз не отменит санкции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Детали

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Кремль усиливает давление на Евросоюз, чтобы заставить лидеров стран блока пересмотреть введенные санкции против россии. Также агентство пишет, что лидеры ЕС должны пересмотреть свою поддержку Украины.

Цитата

“Если поставки газа на минимальном уровне сохранятся, то в странах ЕС возникнет нехватка энергоресурсов. Газовый спор с ЕС показал, что россия готова отказаться от десятков миллиардов долларов экспортных доходов, чтобы добиться своих геополитических целей”, – пишет издание.

Добавим

Государства-члены ЕС обязались сократить спрос на газ на 15% следующей зимы.

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