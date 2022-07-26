кремль триматиме постачання газу в Європу на мінімумі, поки ЄС не скасує санкції — Bloomberg

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Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, кремль посилює тиск на Євросоюз, щоб змусити лідерів країн блоку переглянути санкції проти росії. Також агентство пише, що лідери ЄС мають переглянути свою підтримку України.

Цитата

“Якщо постачання газу на мінімальному рівні збережеться, то в країнах ЄС виникне нестача енергоресурсів. Газова суперечка з ЄС показала, що росія готова відмовитися від десятків мільярдів доларів експортних доходів, щоб досягти своїх геополітичних цілей”, – пише видання.

Додамо

Держави-члени ЄС зобов'язалися скоротити попит на газ на 15% наступної зими.