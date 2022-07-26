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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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кремль триматиме постачання газу в Європу на мінімумі, поки ЄС не скасує санкції — Bloomberg

кремль триматиме постачання газу в Європу на мінімумі, поки ЄС не скасує санкції — Bloomberg

Київ • УНН

 • 174125 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. кремль продовжуватиме постачати газ до Європи на мінімумі, поки Європейський Союз не скасує санкції. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела, пише УНН.

Деталі

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, кремль посилює тиск на Євросоюз, щоб змусити лідерів країн блоку переглянути санкції проти росії. Також агентство пише, що лідери ЄС мають переглянути свою підтримку України.

Цитата

“Якщо постачання газу на мінімальному рівні збережеться, то в країнах ЄС виникне нестача енергоресурсів. Газова суперечка з ЄС показала, що росія готова відмовитися від десятків мільярдів доларів експортних доходів, щоб досягти своїх геополітичних цілей”, – пише видання.

Додамо

Держави-члени ЄС зобов'язалися скоротити попит на газ на 15% наступної зими.

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