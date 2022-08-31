Кремль утверждает, что Горбачев помог положить конец Холодной войне, но ошибся по поводу "медового месяца" с Западом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. кремль в среду приветствовал покойного советского лидера Михаила Горбачева как выдающегося мирового государственного деятеля, который помог покончить с Холодной войной, но заявил, что он глубоко ошибался относительно перспективы сближения с "кровожадным" Западом. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.
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дмитрий песков, пресс-секретарь путина, описал Горбачева как выдающегося государственного деятеля, который помог положить конец Холодной войне, но чья роль в истории была неоднозначной.
"Он искренне хотел верить, что Холодная война закончится и наступит период вечного романа между новым Советским Союзом и миром, Западом", – сказал песков.
"Этот романтизм оказался ошибочным. Романтического периода не было, 100-летний медовый месяц не состоялся, а кровожадность наших противников показалась. Хорошо, что мы вовремя это осознали и поняли", - добавил песков.
Добавим
Горбачев, который в течение многих лет страдал периодическими проблемами со здоровьем и редко появлялся на публике, умер 30 августа.
Он время от времени призывал к улучшению отношений между Востоком и Западом и стремился поощрять более активный диалог между Вашингтоном и Москвой по ядерному оружию.
путин раньше называл распад Советского Союза, которым управляла Москва, "величайшей геополитической катастрофой" 20-го века.