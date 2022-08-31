Горбачова поховають 3 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Поховання першого та останнього президента СРСР Михайла Горбачова відбудеться 3 вересня, передає УНН із посиланням на повідомлення Горбачов-фонду.
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Як повідомили у пресслужбі, церемонія прощання з Горбачовим відбудеться 3 вересня 2022 року з 10.00 до 14.00 у Колонній залі. Доступ до зали вільний.
Похорон відбудеться того ж дня на Новодівичому кладовищі.
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30 серпня помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов на 92-му році життя.
Напередодні смерті Михайло Горбачов, за даними росЗМІ, приїхав до лікарні на гемодіаліз. Він був дуже хворий і останні три роки жив у Центральній клінічній лікарні в Москві.