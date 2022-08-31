Горбачева похоронят 3 сентября

Детали

Как сообщили в пресс-службе, церемония прощания с Горбачевым состоится 3 сентября 2022 с 10.00 до 14.00 в Колонном зале. Доступ в зал свободный.

Похороны пройдут в тот же день на Новодевичьем кладбище.

Ранее

30 августа умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев на 92-м году жизни.

Накануне смерти Михаил Горбачев, по данным росСМИ, приехал в больницу на гемодиализ. Он был очень болен и в последние три года жил в Центральной клинической больнице в Москве.