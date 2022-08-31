кремль стверджує, що Горбачов допоміг покласти край Холодній війні, але помилився щодо "медового місяця" із Заходом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. кремль у середу вітав покійного радянського лідера Михайла Горбачова як видатного світового державного діяча, який допоміг покласти край Холодній війні, але заявив, що він глибоко помилявся щодо перспективи зближення з "кровожерним" Заходом. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.
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дмитро пєсков, прессекретар путіна, описав Горбачова як видатного державного діяча, який допоміг покласти край Холодній війні, але чия роль в історії була неоднозначною.
"Він щиро хотів вірити, що Холодна війна закінчиться і настане період вічного роману між новим Радянським Союзом і світом, Заходом", - сказав пєсков.
"Цей романтизм виявився помилковим. Романтичного періоду не було, 100-річний медовий місяць не відбувся, а кровожерливість наших противників виявилася. Добре, що ми вчасно це усвідомили та зрозуміли", - додав пєсков.
Додамо
Горбачов, який протягом багатьох років страждав на періодичні проблеми зі здоров'ям і рідко з'являвся на публіці, помер 30 серпня.
Він час від часу закликав до поліпшення відносин між Сходом і Заходом і прагнув заохочувати активніший діалог між Вашингтоном і Москвою з ядерної зброї.
путін раніше називав розпад Радянського Союзу, яким керувала Москва, "найбільшою геополітичною катастрофою" 20-го століття.