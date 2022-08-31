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кремль стверджує, що Горбачов допоміг покласти край Холодній війні, але помилився щодо "медового місяця" із Заходом

Київ • УНН

 • 135410 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. кремль у середу вітав покійного радянського лідера Михайла Горбачова як видатного світового державного діяча, який допоміг покласти край Холодній війні, але заявив, що він глибоко помилявся щодо перспективи зближення з "кровожерним" Заходом. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.

кремль стверджує, що Горбачов допоміг покласти край Холодній війні, але помилився щодо "медового місяця" із Заходом

Деталі

дмитро пєсков, прессекретар путіна, описав Горбачова як видатного державного діяча, який допоміг покласти край Холодній війні, але чия роль в історії була неоднозначною.

"Він щиро хотів вірити, що Холодна війна закінчиться і настане період вічного роману між новим Радянським Союзом і світом, Заходом", - сказав пєсков.

"Цей романтизм виявився помилковим. Романтичного періоду не було, 100-річний медовий місяць не відбувся, а кровожерливість наших противників виявилася. Добре, що ми вчасно це усвідомили та зрозуміли", - додав пєсков.

Додамо

Горбачов, який протягом багатьох років страждав на періодичні проблеми зі здоров'ям і рідко з'являвся на публіці, помер 30 серпня.

Він час від часу закликав до поліпшення відносин між Сходом і Заходом і прагнув заохочувати активніший діалог між Вашингтоном і Москвою з ядерної зброї.

путін раніше називав розпад Радянського Союзу, яким керувала Москва, "найбільшою геополітичною катастрофою" 20-го століття.

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