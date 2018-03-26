Кремль сожалеет об изгнании российских дипломатов из ряда западных стран

“Мы сожалеем об изгнании российских дипломатов западными государствами, ответ России будет основываться на принципе взаимности”, — сообщил Песков.

Напомним, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с принятым решением ряда стран выслать российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании и заявило, что этот шаг не останется без реакции.

Как известно, 14 стран ЕС 26 марта сообщили о своем решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании российского экс-шпиона Сергея Скрипаля. Также Украина объявила о решении выслать 13 российских дипломатов.