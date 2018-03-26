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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 18957 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 52196 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 106021 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Кремль сожалеет об изгнании российских дипломатов из ряда западных стран

Кремль сожалеет об изгнании российских дипломатов из ряда западных стран

Киев  •  УНН

 • 12334 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Кремль сожалеет о решении западных стран о высылке российских дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Мы сожалеем об изгнании российских дипломатов западными государствами, ответ России будет основываться на принципе взаимности”, — сообщил Песков.

Напомним, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с принятым решением ряда стран выслать российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании и заявило, что этот шаг не останется без реакции.

Как известно, 14 стран ЕС 26 марта сообщили о своем решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании российского экс-шпиона Сергея Скрипаля. Также Украина объявила о решении выслать 13 российских дипломатов.

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