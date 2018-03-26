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Кремль шкодує про вигнання російських дипломатів з низки західних країн

Київ • УНН

 • 12334 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Кремль шкодує про рішення західних країн про висилку російських дипломатів. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Ми шкодуємо про вигнання російських дипломатів західними державами, відповідь Росії буде ґрунтуватися на принципі взаємності", - повідомив Пєсков.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії висловило протест у зв'язку з прийнятим рішенням низки країн вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в Великобританії і заявило, що цей крок не залишиться без реакції.

Як відомо, 14 країн ЄС 26 березня повідомили про своє рішення вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля. Також Україна оголосила про рішення вислати 13 російських дипломатів.

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