Кремль шкодує про вигнання російських дипломатів з низки західних країн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Кремль шкодує про рішення західних країн про висилку російських дипломатів. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми шкодуємо про вигнання російських дипломатів західними державами, відповідь Росії буде ґрунтуватися на принципі взаємності", - повідомив Пєсков.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії висловило протест у зв'язку з прийнятим рішенням низки країн вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в Великобританії і заявило, що цей крок не залишиться без реакції.
Як відомо, 14 країн ЄС 26 березня повідомили про своє рішення вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля. Також Україна оголосила про рішення вислати 13 російських дипломатів.