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Кремль развернул FIMI-кампанию об «уничтожении исторической памяти» в Севастополе — Центр страткома

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Центр страткома выявил дезинформационную кампанию рф о разрушении культурного наследия. Пропаганда обвиняет Украину и Запад в уничтожении памятников.

Кремль развернул FIMI-кампанию об «уничтожении исторической памяти» в Севастополе — Центр страткома

За сутки Центр стратегических коммуникаций зафиксировал около 160 публикаций на ресурсах, вовлеченных в иностранные информационные манипуляции и вмешательства (FIMI), в которых распространялись пропагандистские штампы и нарративы о якобы «уничтожении Украиной культурного наследия» и ее «ответственности» за разрушение исторических памятников. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, пишет УНН.

В материалах активно используются пропагандистские штампы вроде «украинские нацисты», «киевская хунта» и «варварский акт против гражданского объекта». Отдельный акцент делается на искусственных исторических параллелях с нацистской Германией

— говорится в сообщении.

Ключевой месседж кампании — Украина якобы целенаправленно уничтожает культурное наследие и историческую память.

Параллельно через заявления марии захаровой кремль пытается возложить ответственность за произошедшее на страны НАТО и США, продвигая тезис об их «соучастии» в разрушении исторических памятников и срыве переговорного процесса.

Всего только за 10 июня на примерно 330 ресурсах, связанных с иностранными информационными манипуляциями и вмешательствами (FIMI), было опубликовано около 4,7 тысячи материалов с упоминаниями об Украине.

рф заявила об ударе по панораме в Севастополе - Украина опровергает10.06.26, 19:00 • 2938 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
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Соединённые Штаты
Украина
Севастополь