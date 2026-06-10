рф заявила об ударе по панораме в Севастополе - Украина опровергает
Киев • УНН
рф обвинила ВСУ в атаке на музей Севастополя и уничтожении полотна. Украина опровергла фейк, заявив о манипуляции и сохранности экспонатов.
В россии обвинили Украину в атаке на музей обороны Севастополя времен Крымской войны 1853-1856 годов. В то же время Украина опровергает сообщения российских государственных "медиа" и пропагандистов, сообщает УНН.
Детали
Официальный представитель министерства иностранных дел страны-агрессора мария захарова обвинила Силы обороны Украины в преднамеренном ударе беспилотником по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".
По ее словам, в результате атаки был уничтожен оригинал полотна "Штурм 6 июня 1855 года", написанный группой советских художников в 1954 году.
Подлинные фрагменты панорамы кисти Франца Алексеевича Рубо, как и в 1942 году, чудом уцелели, так как готовились к экспозиции "Рубо.170" в филиале музея
Во внешнеполитическом ведомстве страны-агрессора призвали международные организации дать "надлежащую правовую оценку случившемуся".
Тем временем Центр стратегических коммуникаций опровергает сообщения об уничтожении полотна. По данным украинских СМИ, оригинальная панорама Франца Рубо погибла еще во время Второй мировой войны после пожара, возникшего в результате немецкого удара по зданию музея.
Нынешняя экспозиция не является оригинальным произведением XIX века. Более того, даже она, по данным самого музея, не пострадала. российские пропагандисты манипулируют фактами сразу дважды: выдают реконструкцию за оригинал и заявляют о ее уничтожении, хотя экспонат находится в другом здании
кремль усиливает "культурную" ассимиляцию на оккупированных территориях Украины - ЦПД22.05.26, 11:16 • 4394 просмотра