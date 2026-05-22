россия расширяет инструменты идеологического влияния на временно оккупированных территориях Украины, привлекая к русификации молодежи подконтрольных кремлю артистов и культурные проекты. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Так называемое движение "родники", которое возглавляет подсанкционный певец олег газманов, объявило об отборе вокалистов среди жителей ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей для участия в финале одноименного песенного конкурса.

Проект позиционирует себя как "национальный конкурс патриотической песни" и открыто финансируется кремлем. Репертуар конкурса, в частности его детского направления, полностью соответствует государственной идеологической линии рф — милитаризм, культ "великой победы" и агрессивный "патриотизм".

Организация подобных мероприятий является частью скоординированной стратегии Кремля по культурной ассимиляции жителей ВОТ. Через вовлечение в такие проекты российские оккупационные власти пытаются интегрировать творческую молодежь в российское культурное пространство