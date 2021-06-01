Кремль: Путин обсуждал с Макроном встречу глав МИД в "нормандском формате"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент России Владимир Путин обсуждал в телефонных разговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность организации встречи на уровне глав МИД в нормандском формате. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
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“В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена”, — сказал представитель Кремля, комментируя заявление Макрона о том, что он договорился с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в нормандском формате на министерском уровне.
Ранее
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что ситуация в Беларуси не повлияет на процесс работы в нормандском формате для урегулирования конфликта на Донбассе.
По словам Меркель, на данном этапе наблюдается затруднение в прогрессе по переговорам в нормандском формате. Несмотря на это, работу необходимо продолжать, поскольку нормандский формат не зависит от того, что происходит в Беларуси. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Меркель, заявив, что процесс урегулирования конфликта на Донбассе должен происходить именно в рамках нормандского формата.
“В таких ситуациях нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно. Я не вижу более эффективных способов работы, чем нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы был достигнут прогресс”, — отметил Макрон.
В начале мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация выступает за сохранение “нормандского формата” и выполнение минских договоренностей по Украине.