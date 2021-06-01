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Кремль: Путін обговорював з Макроном зустріч глав МЗС у "нормандському форматі"

Київ • УНН

 • 13534 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент Росії Володимир Путін обговорював в телефонних розмовах з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлеркою ФРН Ангелою Меркель можливість організації зустрічі на рівні глав МЗС у нормандському форматі. Про це заявив журналістам у вівторок прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Кремль: Путін обговорював з Макроном зустріч глав МЗС у "нормандському форматі"

Цитата

“В ході телефонних розмов Путіна і з Макрона, і з Меркель неодноразово наголошувалося на необхідності активізації роботи і проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ. І принципово різні боки з цим згодні. Але поки дата не визначена”, — сказав представник Кремля, коментуючи заяву Макрона про те, що він домовився з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським про проведення зустрічі в нормандському форматі на міністерському рівні.

Раніше

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон заявили, що ситуація в Білорусі не вплине на процес роботи в нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі.

За словами Меркель, на даному етапі спостерігається затруднення в прогресі у переговорах в нормандському форматі. Незважаючи на це, роботу необхідно продовжувати, оскільки нормандський формат не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав Меркель, заявивши, що процес врегулювання конфлікту на Донбасі повинен відбуватися саме в рамках нормандського формату.

“У таких ситуаціях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно. Я не бачу більш ефективних способів роботи, ніж нормандський формат, в рамках якого в останні місяці був досягнутий прогрес”, — зазначив Макрон.

На початку травня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що організація виступає за збереження “нормандського формату” і виконання мінських домовленостей по Україні.

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