ООН виступає за збереження "Нормандського формату" та виконання Мінська - генсек

Деталі

“Ми цілком підтримуємо повне виконання мінських угод, а також цілком підтримуємо дипломатичні зусилля в рамках “нормандського формату”, — сказав він, відповідаючи на відповідне запитання. “Звичайно, ми стурбовані нещодавньою ескалацією, порушенням домовленості про припинення вогню. Розраховуємо, що настане деескалація і режим припинення вогню буде повністю дотримуватися, — продовжив він. — Ми не претендуємо на якусь чільну роль, ми лише хочемо бути корисними в тому обсязі, в якому учасники „нормандського формату“ вважатимуть нашу роль корисною”.

Про відправку миротворців ООН в Україну

Домовленість про відправку миротворчих сил ООН в Україну навряд чи буде досягнута найближчим часом, зазначив Гутерріш. “Існують дуже різні точки зору щодо того, який мандат і яку роль могли б грати миротворчі сили в Україні. Навряд чи згода буде досягнута в найближчому майбутньому”, — сказав він.

Контекст

У квітні президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті Financial Times заявив, що вважає за необхідне внести зміни в мінські угоди і збільшити кількість учасників переговорів в “нормандському форматі”, приєднавши до них США, Велику Британію і Канаду. Білий дім відмовився уточнити, чи мають намір США намагатися увійти в “нормандський формат”.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в свою чергу заявила, що заяви Зеленського про необхідність змінити “нормандський формат” говорять про нібито відмову Києва від виконання мінських угод.