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ООН выступает за сохранение "Нормандского формата" и выполнения Минска - генсек

ООН выступает за сохранение "Нормандского формата" и выполнения Минска - генсек

Киев  •  УНН

 • 33270 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. ООН выступает за сохранение “нормандского формата” и выполнение минских договоренностей по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш в интервью российским СМИ перед отправлением в Москву с визитом, который начинается в среду, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Мы всецело поддерживаем полное выполнение минских соглашений, а также всецело поддерживаем дипломатические усилия в рамках “нормандского формата”, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. “Конечно, мы озабочены недавней эскалацией, нарушением договоренности о прекращении огня. Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться, — продолжил он. — Мы не претендуем на какую-либо главенствующую роль, мы лишь хотим быть полезными в том объеме, в котором участники „нормандского формата“ сочтут нашу роль полезной”.

О отправке миротворцев ООН в Украину

Договоренность по отправке миротворческих сил ООН в Украину вряд ли будет достигнута в ближайшее время, отметил Гутерриш. “Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы в Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем”, — сказал он.

Контекст

В апреле президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в “нормандском формате”, присоединив к ним США, Великобританию и Канаду. Белый дом отказался уточнить, намерены ли США пытаться войти в “нормандский формат”.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что заявления Зеленского о необходимости изменить “нормандский формат” говорят об якобы отказе Киева от выполнения минских соглашений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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