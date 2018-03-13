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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32948 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 48224 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 52120 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100651 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90727 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103462 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Правительство РФ пообещало "Газпрому" всецелую поддержку в конфликте с "Нафтогазом"

Правительство РФ пообещало "Газпрому" всецелую поддержку в конфликте с "Нафтогазом"

Киев  •  УНН

 • 9017 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Правительство России будет “всемерно” поддерживать “Газпром” в связи с намерением Украины арестовать активы компании. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает УНН со ссылкой на “РИА Новости”.

“Всемерно”, — ответил Дворкович на соответствующий вопрос.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам “Газпрома” и “Нафтогаза” в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. “Газпром” заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что Киев подготовил юридические планы по взысканию средств с “Газпрома” во исполнение решения Стокгольмского арбитража и начнет действовать в ближайшее время. Украина намерена добиваться ареста активов “Газпрома” по всему миру по этому судебному решению, а также для взыскания антимонопольного штрафа в размере около 6,4 миллиарда долларов.

Напомним, Порошенко убежден, что Украина получит “все до копейки” по решению Стокгольмского арбитража по делу “Нафтогаз Украины” и “Газпром”.

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