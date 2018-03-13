Правительство РФ пообещало "Газпрому" всецелую поддержку в конфликте с "Нафтогазом"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Правительство России будет “всемерно” поддерживать “Газпром” в связи с намерением Украины арестовать активы компании. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает УНН со ссылкой на “РИА Новости”.
“Всемерно”, — ответил Дворкович на соответствующий вопрос.
Напомним, Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам “Газпрома” и “Нафтогаза” в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. “Газпром” заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что Киев подготовил юридические планы по взысканию средств с “Газпрома” во исполнение решения Стокгольмского арбитража и начнет действовать в ближайшее время. Украина намерена добиваться ареста активов “Газпрома” по всему миру по этому судебному решению, а также для взыскания антимонопольного штрафа в размере около 6,4 миллиарда долларов.
Напомним, Порошенко убежден, что Украина получит “все до копейки” по решению Стокгольмского арбитража по делу “Нафтогаз Украины” и “Газпром”.