Уряд РФ пообіцяв "Газпрому" цілковиту підтримку в конфлікті з "Нафтогазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Уряд Росії буде “всіляко” підтримувати “Газпром” у зв’язку з наміром України заарештувати активи компанії. Про це повідомив віце-прем’єр РФ Аркадій Дворкович, передає УНН з посиланням на “РИА Новости”.
“Всіляко”, — відповів Дворкович на відповідне запитання.
Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж в грудні і лютому виніс рішення у суперечках “Газпрому” і “Нафтогазу” щодо контрактів на поставку і транзит газу відповідно, зобов’язавши російську компанію виплатити українській 2,56 мільярда доларів. “Газпром” заявив, що ці рішення створили дисбаланс на користь Києва, в зв’язку з чим він з одного боку оскаржить їх, з іншого боку — має намір розірвати самі контракти через цей же суд.
Президент України Петро Порошенко в понеділок заявив, що Київ підготував юридичні плани щодо стягнення коштів з “Газпрому” на виконання рішення Стокгольмського арбітражу і почне діяти найближчим часом. Україна має намір домагатися арешту активів “Газпрому” по всьому світу по цим судовим рішенням, а також для стягнення антимонопольного штрафу в розмірі близько 6,4 мільярда доларів.
Нагадаємо, Порошенко переконаний, що Україна отримає “все до копійки” за рішенням Стокгольмського арбітражу у справі “Нафтогаз України” і “Газпром”.