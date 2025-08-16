кремль подготовил документы для возобновления авиасообщения с США - представитель рф

россия подготовила документы для возобновления авиасообщения с США, они обсуждаются. Об этом представитель рф кирилл дмитриев сообщил российским "СМИ", передает УНН.

Детали

Дополнение

путин по результатам саммита заявил, что сегодняшние договоренности с президентом США Дональдом Трампом станут отправной точкой для прагматичных и деловых отношений между рф и Америкой.

путин заявил, что у него прекрасный контакт с Трампом и указал о некой договоренности