кремль підготував документи для відновлення авіасполучення з США - представник рф

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 4202 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 11277 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 12590 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 12045 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 16364 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 89974 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 141033 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80867 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 135334 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55490 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0.6м/с
77%
754мм
Популярнi новини
Ворог вдарив по центру Сум, спалахнула масштабна пожежа15 серпня, 14:48 • 7426 перегляди
Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в АнкориджіPhoto15 серпня, 15:36 • 14087 перегляди
Аварія пасажирського поїзда на Закарпатті: рейс вирушив до кінцевої станції Солотвино15 серпня, 16:28 • 8684 перегляди
Трамп "буде незадоволений", якщо перемир'я не буде досягнуто сьогодні15 серпня, 16:49 • 10463 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці18:39 • 13101 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 141035 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 128387 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 135335 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 155231 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 241522 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марк Ворнер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Аляска
Україна
Білий дім
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 4490 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 99715 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 182232 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 129094 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 144346 перегляди
Актуальне
Fox News
Безпілотний літальний апарат
The New York Times
Нафта
B-2 Spirit

кремль підготував документи для відновлення авіасполучення з США - представник рф

Київ • УНН

 • 414 перегляди

російська федерація підготувала документи для відновлення авіасполучення зі США, які наразі обговорюються. Це стало результатом домовленостей між президентами рф та США.

кремль підготував документи для відновлення авіасполучення з США - представник рф

росія підготувала документи для відновлення авіасполучення з США, вони обговорюються. Про це представник рф кирило дмитрієв повідомив російським "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

рф підготувала документи для відновлення авіасполучення з США, вони обговорюються

- повідомив російський представник.

Доповнення

путін за результатами саміту заявив, що сьогоднішні домовленості з президентом США Дональдом Трампом стануть відправною точкою для прагматичних і ділових відносин між рф і Америкою.

путін сказав, що має чудовий контакт з Трампом та заявив про якусь домовленість 16.08.25, 02:09 • 1470 переглядiв

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки