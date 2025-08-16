кремль підготував документи для відновлення авіасполучення з США - представник рф
Київ • УНН
російська федерація підготувала документи для відновлення авіасполучення зі США, які наразі обговорюються. Це стало результатом домовленостей між президентами рф та США.
росія підготувала документи для відновлення авіасполучення з США, вони обговорюються. Про це представник рф кирило дмитрієв повідомив російським "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
рф підготувала документи для відновлення авіасполучення з США, вони обговорюються
Доповнення
путін за результатами саміту заявив, що сьогоднішні домовленості з президентом США Дональдом Трампом стануть відправною точкою для прагматичних і ділових відносин між рф і Америкою.
путін сказав, що має чудовий контакт з Трампом та заявив про якусь домовленість 16.08.25, 02:09 • 1470 переглядiв