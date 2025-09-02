Учат любить сталина: оккупанты организовали для детей из Херсонщины пропагандистские "исторические туры"
Киев • УНН
Оккупанты вывезли украинских детей из Херсонщины в россию в рамках проекта "Лица победы". Маршрут включал Ржевский мемориал и "Ставку сталина", что является частью системной русификации.
Оккупанты с временно захваченных территорий Херсонщины снова вывезли украинских детей в россию в рамках проекта "Лица Победы", который позиционируется как образовательный, но фактически служит инструментом идеологического влияния. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Маршрут "тура" включал Ржевский мемориал, "Ставку Сталина", музеи Москвы и Подмосковья, а также квест "Черные бушлаты" по мотивам советского фильма. Эксперты и правозащитники подчеркивают, что такие мероприятия не имеют образовательной ценности – они направлены на навязывание советских мифов и попытки искоренить украинскую национальную память.
Вывоз детей на подобные мероприятия – это часть системной русификации и квалифицируется как военное преступление
Ситуация вызывает беспокойство международного сообщества и украинских правозащитников, ведь пропагандистские практики Кремля непосредственно влияют на формирование мировоззрения молодого поколения.
