11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Учат любить сталина: оккупанты организовали для детей из Херсонщины пропагандистские "исторические туры"

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Оккупанты вывезли украинских детей из Херсонщины в россию в рамках проекта "Лица победы". Маршрут включал Ржевский мемориал и "Ставку сталина", что является частью системной русификации.

Учат любить сталина: оккупанты организовали для детей из Херсонщины пропагандистские "исторические туры"

Оккупанты с временно захваченных территорий Херсонщины снова вывезли украинских детей в россию в рамках проекта "Лица Победы", который позиционируется как образовательный, но фактически служит инструментом идеологического влияния. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Маршрут "тура" включал Ржевский мемориал, "Ставку Сталина", музеи Москвы и Подмосковья, а также квест "Черные бушлаты" по мотивам советского фильма. Эксперты и правозащитники подчеркивают, что такие мероприятия не имеют образовательной ценности – они направлены на навязывание советских мифов и попытки искоренить украинскую национальную память.

россияне с нового года будут учить старшеклассников на ВОТ созданию пропаганды - ЦНС15.06.25, 01:23 • 3501 просмотр

Вывоз детей на подобные мероприятия – это часть системной русификации и квалифицируется как военное преступление

– сообщает Центр национального сопротивления.

Ситуация вызывает беспокойство международного сообщества и украинских правозащитников, ведь пропагандистские практики Кремля непосредственно влияют на формирование мировоззрения молодого поколения.

россияне грабят историю под видом археологии01.08.25, 04:44 • 5424 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Фейковые новости
Херсонская область