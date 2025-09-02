Вчать любити сталіна: окупанти організували для дітей з Херсонщини пропагандистські "історичні тури"
Окупанти вивезли українських дітей з Херсонщини до росії в рамках проєкту "Ліца Побєди". Маршрут включав ржевський меморіал та "Ставку сталіна", що є частиною системної русифікації.
Окупанти з тимчасово захоплених територій Херсонщини знову вивезли українських дітей до росії в рамках проєкту "Ліца Побєди", який позиціонується як освітній, але фактично слугує інструментом ідеологічного впливу. Про це повідомив Центр нацспротиву, пише УНН.
Деталі
Маршрут "туру" включав Ржевський меморіал, "Ставку сталіна", музеї москви та підмосков’я, а також квест "Чьорниє бушлати" за мотивами радянського фільму. Експерти та правозахисники підкреслюють, що такі заходи не мають освітньої цінності – вони спрямовані на нав’язування радянських міфів і спроби викорінити українську національну пам’ять.
Вивезення дітей на подібні заходи – це частина системної русифікації та кваліфікується як воєнний злочин
Ситуація викликає занепокоєння міжнародної спільноти та українських правозахисників, адже пропагандистські практики кремля безпосередньо впливають на формування світогляду молодого покоління.
