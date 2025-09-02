$41.370.05
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 55433 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 98037 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 114174 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 63550 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 125994 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 46708 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 83538 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52980 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107813 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Вчать любити сталіна: окупанти організували для дітей з Херсонщини пропагандистські "історичні тури"

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Окупанти вивезли українських дітей з Херсонщини до росії в рамках проєкту "Ліца Побєди". Маршрут включав ржевський меморіал та "Ставку сталіна", що є частиною системної русифікації.

Вчать любити сталіна: окупанти організували для дітей з Херсонщини пропагандистські "історичні тури"

Окупанти з тимчасово захоплених територій Херсонщини знову вивезли українських дітей до росії в рамках проєкту "Ліца Побєди", який позиціонується як освітній, але фактично слугує інструментом ідеологічного впливу. Про це повідомив Центр нацспротиву, пише УНН.

Деталі

Маршрут "туру" включав Ржевський меморіал, "Ставку сталіна", музеї москви та підмосков’я, а також квест "Чьорниє бушлати" за мотивами радянського фільму. Експерти та правозахисники підкреслюють, що такі заходи не мають освітньої цінності – вони спрямовані на нав’язування радянських міфів і спроби викорінити українську національну пам’ять.

росіяни з нового року навчатиме старшокласників на ТОТ створенню пропаганди - ЦНС15.06.25, 01:23 • 3501 перегляд

Вивезення дітей на подібні заходи – це частина системної русифікації та кваліфікується як воєнний злочин

– повідомляє Центр нацспротиву.

Ситуація викликає занепокоєння міжнародної спільноти та українських правозахисників, адже пропагандистські практики кремля безпосередньо впливають на формування світогляду молодого покоління.

росіяни грабують історію під виглядом археології01.08.25, 04:44 • 5424 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Фейкові новини
Херсонська область