росіяни з нового року навчатиме старшокласників на ТОТ створенню пропаганди - ЦНС

Росіяни розбудовують мережу так званих медіашкіл, які діятимуть на базі захоплених українських шкіл на тимчасово окупованих територіях України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

За задумом кремля старшокласники будуть вчитись створювати "контент" за темами, які отримуватимуть від росіян, та вивчати "журналістику" - йдеться у дописі.

В ЦНС зазначили, що так ворог намагається виростити нові кадри для кремлівських медіа. "Адже сьогодні редакції таких ЗМІ досі складаються переважно з росіян і керуються напряму москво" - додали в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо

На тимчасово окупованій території Донецької області для колаборантів проводять інструктаж із м’якої русифікації. Їх вчать, як впроваджувати російські цінності та нав'язувати модель "русского міра".

В Мелітополі окупанти дають воду тільки за російським паспортом - ЦНС