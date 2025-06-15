россияне с нового года будут учить старшеклассников на ВОТ созданию пропаганды - ЦНС

Россияне развивают сеть так называемых медиашкол, которые будут действовать на базе захваченных украинских школ на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

По замыслу кремля старшеклассники будут учиться создавать "контент" по темам, которые будут получать от россиян, и изучать "журналистику" - говорится в заметке.

В ЦНС отметили, что так враг пытается вырастить новые кадры для кремлевских медиа. "Ведь сегодня редакции таких СМИ до сих пор состоят преимущественно из россиян и руководствуются напрямую москво" - добавили в Центре нацсопротивления.

Напомним

На временно оккупированной территории Донецкой области для коллаборационистов проводят инструктаж по мягкой русификации. Их учат, как внедрять российские ценности и навязывать модель "русского мира".

В Мелитополе оккупанты дают воду только по российскому паспорту — ЦНС