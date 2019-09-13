Кремль не оценил слова Зеленского о санкциях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкций в отношении России. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент УНН.
“Негативно (восприняты слова Зеленского в Кремле — ред.). Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту”, — заявил Песков.
По его словам, “санкции — это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего — ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции”.
Напомним, ранее сегодня выступая на 16-й ежегодной встречи YES, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с призывом сохранить санкции против россиян до восстановления мира в Украине.