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Зеленський: санкції проти РФ є необхідними для світового порядку жорсткими податками

Зеленський: санкції проти РФ є необхідними для світового порядку жорсткими податками

Київ • УНН

 • 10064 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Поки в Україні не буде миру, міжнародні санкції проти Росії має бути збережено. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на 16-й щорічній зустрічі YES, передає кореспондент УНН.

"Ті, хто захищає країну, повинні повернутися переможцями. Ми маємо завершити війну та повернути території. Але я неодноразово казав: єдиний шлях до цього – це дипломатія. Є і потужна та дієва зброя – це санкції. Я не втомлююсь повторювати всім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, і я дуже їм вдячний, але іноді вони думають про зняття санкцій. Ви витрачаєте гроші? Серйозно? Вибачте, але ми втрачаємо людей", - сказав Президент.

Він зазначив, що у цивілізованому світі платити податки – нормально, в тому числі задля забезпечення порядку.

"Санкції – це фактично ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку. Якщо завгодно, це податок заради миру. І поки його не буде відновлено, санкції повинні бути збережені", - підкреслив Глава держави.

Нагадаємо, 12 вересня ЄС офіційно продовжив персональні санкції проти громадян РФ.

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем. Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.

Також санкції проти РФ ввели США та інші країни.

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