Зеленский: санкции против РФ являются необходимыми для мирового порядка жесткими налогами

"Те, кто защищает страну, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть территории. Но я неоднократно говорил: единственный путь к этому - это дипломатия. Есть и мощное и действенное оружие - это санкции. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, и я очень им благодарен, но иногда они думают о снятии санкций. Вы теряете деньги? Серьезно? Извините, но мы теряем людей", - сказал Президент.

Он отметил, что в цивилизованном мире платить налоги - нормально, в том числе для обеспечения порядка.

"Санкции - это фактически те же жесткие налоги, необходимые для мирового порядка. Если угодно, это налог ради мира. И пока он не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены", - подчеркнул Глава государства.

Напомним, 12 сентября ЕС официально продлил персональные санкции против граждан РФ.

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем. Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

Также санкции против РФ ввели США и другие страны.