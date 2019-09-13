Кремль не оцінив слова Зеленського про санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Кремль негативно сприйняв заклик президента України Володимира Зеленського до Заходу продовжити політику санкцій щодо Росії. Про це в п’ятницю заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає кореспондент УНН.
“Негативно (сприйняті слова Зеленського в Кремлі — ред.). Ми всі знаємо, є вже набір тез, може бути вони вже стали тривіальними, але цей набір вже неодноразово довів свою правоту”, — заявив Пєсков.
За його словами, “санкції — це двосічна зброя, не приносить нікому користі, не допомогло вирішити проблему, суперечить міжнародному праву, розмиває норми міжнародного права і в цілому не несе нічого хорошого — ні тим країнам, проти кого оголошують санкції, ні тим країнам, які оголошують санкції”.
Нагадаємо, раніше сьогодні виступаючи на 16-й щорічній зустрічі YES, Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із закликом зберегти санкції проти росіян до відновлення миру в Україні.