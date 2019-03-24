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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кремль пока не изучал доклад Мюллера - СМИ РФ

Киев • УНН

 • 7175 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Администрация президента РФ пока не изучила доклад о результатах расследования, которое завершил спецпрокурор США Роберт Мюллер относительно возможного влияния России на выборы президента США в 2016 году. Об этом российскому агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН.

Кремль пока не изучал доклад Мюллера - СМИ РФ

“Мы не знакомы с докладом”, — сказал он.

Ранее в воскресенье Мюллер представил доклад, в котором, в частности, признает отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом президента США Дональда Трампа. Вместе с тем, в докладе содержится утверждение, что Россия пыталась влиять на выборы через “Агентство интернет-исследований” и хакерские атаки.

Как сообщал УНН, минюст США опубликовал ключевые выводы итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Спецпрокурор пришел к выводу, что Дональд Трамп не совершал никаких преступлений.

Украинские Национальные Новости

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