Кремль пока не изучал доклад Мюллера - СМИ РФ

“Мы не знакомы с докладом”, — сказал он.

Ранее в воскресенье Мюллер представил доклад, в котором, в частности, признает отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом президента США Дональда Трампа. Вместе с тем, в докладе содержится утверждение, что Россия пыталась влиять на выборы через “Агентство интернет-исследований” и хакерские атаки.

Как сообщал УНН, минюст США опубликовал ключевые выводы итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Спецпрокурор пришел к выводу, что Дональд Трамп не совершал никаких преступлений.