Кремль пока не изучал доклад Мюллера - СМИ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Администрация президента РФ пока не изучила доклад о результатах расследования, которое завершил спецпрокурор США Роберт Мюллер относительно возможного влияния России на выборы президента США в 2016 году. Об этом российскому агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН.
“Мы не знакомы с докладом”, — сказал он.
Ранее в воскресенье Мюллер представил доклад, в котором, в частности, признает отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом президента США Дональда Трампа. Вместе с тем, в докладе содержится утверждение, что Россия пыталась влиять на выборы через “Агентство интернет-исследований” и хакерские атаки.
Как сообщал УНН, минюст США опубликовал ключевые выводы итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Спецпрокурор пришел к выводу, что Дональд Трамп не совершал никаких преступлений.