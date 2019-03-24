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Кремль наразі не вивчав доповідь Мюллера - ЗМІ РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Адміністрація президента РФ поки не вивчила доповідь про результати розслідування, яке завершив спецпрокурор США Роберт Мюллер щодо можливого впливу Росії на вибори президента США в 2016 році. Про це російському агентству ТАСС повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує УНН.

Кремль наразі не вивчав доповідь Мюллера - ЗМІ РФ

“Ми не знайомилися з доповіддю”, — сказав він.

Раніше в неділю Мюллер представив доповідь, де, зокрема, визнає відсутність змови між Москвою і виборчим штабом президента США Дональда Трампа. Разом з тим, в доповіді міститься твердження, що Росія намагалася впливати на вибори через “Агентство інтернет-досліджень” і хакерські атаки.

Як повідомляв УНН, мін’юст США опублікував ключові висновки підсумкової доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера. Спецпрокурор прийшов до висновку, що Дональд Трамп не здійснював ніяких злочинів.

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