Кремль наразі не вивчав доповідь Мюллера - ЗМІ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Адміністрація президента РФ поки не вивчила доповідь про результати розслідування, яке завершив спецпрокурор США Роберт Мюллер щодо можливого впливу Росії на вибори президента США в 2016 році. Про це російському агентству ТАСС повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує УНН.
“Ми не знайомилися з доповіддю”, — сказав він.
Раніше в неділю Мюллер представив доповідь, де, зокрема, визнає відсутність змови між Москвою і виборчим штабом президента США Дональда Трампа. Разом з тим, в доповіді міститься твердження, що Росія намагалася впливати на вибори через “Агентство інтернет-досліджень” і хакерські атаки.
Як повідомляв УНН, мін’юст США опублікував ключові висновки підсумкової доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера. Спецпрокурор прийшов до висновку, що Дональд Трамп не здійснював ніяких злочинів.