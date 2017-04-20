Кремль готовится к полномасштабной войне - А.Турчинов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23686 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86384 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143991 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112139 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113674 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110722 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102925 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106590 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103212 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150674 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Кремль готовится к полномасштабной войне - А.Турчинов

Кремль готовится к полномасштабной войне - А.Турчинов

Киев  •  УНН

 • 13067 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. РФ готовится к полномасштабной войне, которая грозит в том числе Центральной и Восточной Европе. Об этом во время презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.

"Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим государствам Центральной и Восточной Европы", - сказал А.Турчинов.

По его словам, указом президента РФ В.Путина с 1 июля 2017 года увеличена численность военнослужащих российских ВС, которая составит около 1,9 млн человек.

"Расширен набор в отдельных военных учебных заведений РФ, курсанты которых привлекаются к ведению боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской области вдоль государственной границы Украины", - сказал А.Турчинов.

По его словам, уже развернута наземная группировка ВС РФ, которое включает до 50 тыс. военнослужащих, не считая боевиков 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированной территории Донбасса.

Напомним, А.Турчинов заявил, что войска России готовы в течение 2-3 часов вторгнуться в Украине.

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