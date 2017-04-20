Кремль готовится к полномасштабной войне - А.Турчинов

"Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим государствам Центральной и Восточной Европы", - сказал А.Турчинов.

По его словам, указом президента РФ В.Путина с 1 июля 2017 года увеличена численность военнослужащих российских ВС, которая составит около 1,9 млн человек.

"Расширен набор в отдельных военных учебных заведений РФ, курсанты которых привлекаются к ведению боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской области вдоль государственной границы Украины", - сказал А.Турчинов.

По его словам, уже развернута наземная группировка ВС РФ, которое включает до 50 тыс. военнослужащих, не считая боевиков 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированной территории Донбасса.

Напомним, А.Турчинов заявил, что войска России готовы в течение 2-3 часов вторгнуться в Украине.