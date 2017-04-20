Кремль готовится к полномасштабной войне - А.Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. РФ готовится к полномасштабной войне, которая грозит в том числе Центральной и Восточной Европе. Об этом во время презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
"Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим государствам Центральной и Восточной Европы", - сказал А.Турчинов.
По его словам, указом президента РФ В.Путина с 1 июля 2017 года увеличена численность военнослужащих российских ВС, которая составит около 1,9 млн человек.
"Расширен набор в отдельных военных учебных заведений РФ, курсанты которых привлекаются к ведению боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской области вдоль государственной границы Украины", - сказал А.Турчинов.
По его словам, уже развернута наземная группировка ВС РФ, которое включает до 50 тыс. военнослужащих, не считая боевиков 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированной территории Донбасса.
Напомним, А.Турчинов заявил, что войска России готовы в течение 2-3 часов вторгнуться в Украине.