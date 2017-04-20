Кремль готується до повномасштабної війни - О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. РФ готується до повномасштабної війни, яка загрожує в тому числі Центральній і Східній Європі. Про це під час презентації програми “Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України” заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
"Кремль продовжує готуватись до повномасштабної війни, яка загрожує не тільки Україні, але й іншим державам Центральної і Східної Європи", - сказав О.Турчинов.
За його словами, указом президента РФ В.Путіна з 1 липня 2017 року збільшено чисельність військовослужбовців російських ЗС, яка становитиме майже 1,9 млн осіб.
"Розширено набір до окремих військових навчальних закладів РФ, курсанти яких залучаються до ведення бойових дій в окремих районах Донецької і Луганської області вздовж державного кордону України", - сказав О.Турчинов.
За його словами, вже розгорнуто наземне угрупування ЗС РФ, яке включає до 50 тис. військовослужбовців, не враховуючи бойовиків 1-го і 2-го армійських корпусів на тимчасово окупованій території Донбасу.
Нагадаємо, О.Турчинов заявив, що війська Росії готові протягом 2-3 годин вторгнутись в Україну.