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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 110661 просмотра

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Кремль - Белому дому: мы не сторонники "Twitter-дипломатии"

Кремль - Белому дому: мы не сторонники "Twitter-дипломатии"

Киев  •  УНН

 • 11809 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Москва не является сторонником Twitter-дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос о сообщениях Трампа в Twitter.

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Напомним, 11 апреля Трамп с своем Twitter призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.

Позже представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что ракетный удар США по Сирии уничтожит все доказательства применения химического оружия.

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