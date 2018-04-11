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Кремль - Білому дому: ми не прихильники “Twitter-дипломатії”

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН.  Москва не є прихильником Twitter-дипломатії. На цьому наголосив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на РИА Новости.

“Ми не є учасниками Twitter-дипломатії. Ми прихильники серйозних підходів. Як і раніше вважаємо, що важливо не робити кроків, які можуть нашкодити і без того крихкій ситуації”, - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про повідомлення Трампа в Twitter.

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Нагадаємо, 11 квітня Трамп з своєму Twitter закликав Росію приготуватися до того, що США завдадуть ракетні удари по Сирії.

Пізніше представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова наголосила, що ракетний удар США по Сирії знищить усі докази застосування хімічної зброї. 

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