Кремень: показ фильмов на украинском языке с русскими субтитрами в Москве - одна из наших задач

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в интервью “Радио Свобода” заявил, что одной из задач власти является показ фильмов на украинский язык в Москве с русскими субтитрами, передает УНН.

“Я думаю, что это одна из наших задач (показ фильма на украинском языке в Москве — ред.). И хочу сказать, что нашу классику очень хорошо знают и в России, и в мире. Довженко и „Тени забытых предков“, я думаю, знают по всему миру”, — заявил языковой омбудсмен.

Однако, по словам Кремня, сначала следует разобраться с украинским медиаконтентом.

“Я думаю, что нам сначала надо разобраться со своим медиаконтентом. Но думаю, что у нас огромные перспективы по возрождению украинского кинематографа, который мы наблюдаем в последние годы вместе с квотированием, с выделением достаточно неплохих средств для Государственного агентства по кинематографии, вместе с теми возможностями, которые мы открыли для украинской эстрады, украинских исполнителей. Очень приятно, что у нас появляются новые творческие коллективы, новые группы, которые собирают стадионы по большому счету”, — заявил Кремень.

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8 июля правительственным решением Тарас Кремень был избран уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая менее чем через полгода после назначения уволилась в апреле. Она объяснила это тем, что секретариат ведомства, который ей поручили возглавлять, так и не начал работу и не получил финансирования.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

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