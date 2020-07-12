Кремінь: показ фільмів українською мовою з російськими субтитрами у Москві – одне з наших завдань

“Я думаю, що це одне з наших завдань (показ фільму українською мовою у Москві — ред.). І хочу сказати, що нашу класику дуже добре знають і в Росії, і у світі. Довженка і „Тіні забутих предків“, я думаю, знають по всьому світі”, — заявив мовний омбудсмен.

Однак, за словами Кремня, спочатку слід розібратися з українським медіаконтентом.

“Я думаю, що нам спочатку треба розібратися зі своїм медіаконтентом. Але думаю, що у нас величезні перспективи по відродженню українського кінематографу, який ми спостерігаємо останніми роками разом із квотуванням, з виділенням досить непоганих коштів для Державної агенції з кінематографії, разом з тими можливостями, які ми відкрили для української естради, українських виконавців. Дуже приємно, що у нас з’являються нові творчі колективи, нові гурти, які збирають стадіони за великим рахунком”, — заявив Кремень.

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8 липня урядовим рішенням Тарас Кремінь був обраний уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка менш ніж через пів року після призначення звільнилася у квітні. Вона пояснила це тим, що секретаріат відомства, який їй доручили очолювати, так і не почав роботу та не отримав фінансування.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.