"Кременчуг" во второй раз подряд победил в матче лидеров УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В рамках 27-го перенесенного тура Украинской хоккейной лиги сошлись лидеры чемпионата — “Кременчуг” принимал херсонский “Днепр”, сообщает УНН.
Судьбу встречи решила всего одна шайба в первом периоде. Капитан “горожан” Тимур Гриценко стал автором победного броска — 1:0.
Примечательно, что команды в этом сезоне уже четыре раза противостояли друг другу и все результаты на стороне “Кременчуга”.
Добавим также, в турнирной таблице “Кременчуг” имеет 44 очка и опережает херсонский коллектив на 7 пунктов.