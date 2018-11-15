"Кременчук" вдруге поспіль переміг у матчі лідерів УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В рамках 27-го перенесеного туру Української хокейної ліги зійшлися лідери чемпіонату — “Кременчук” приймав херсонський “Дніпро”, повідомляє УНН.
Долю зустрічі вирішила всього одна шайба у першому періоді. Капітан “городян” Тимур Гриценко став автором переможного кидка — 1:0.
Примітно, що команди в цьому сезоні вже чотири рази протистояли одна одній і всі результати на боці “Кременчука”.
Додамо також, у турнірній таблиці “Кременчук” має 44 очки і випереджає херсонський колектив на 7 пунктів.