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Страны Европы в СБ ООН призвали Израиль к сдержанности при действиях в Газе

Киев • УНН

 • 13782 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Представители европейских стран в Совете Безопасности ООН призвали Израиль проявлять сдержанность при проведении операции в Газе, в то же время однозначно осудив ракетные обстрелы израильской территории с территории сектора. Об этом говорится в совместном заявлении постоянных представителей Эстонии, Франции, Ирландии и Норвегии в Совете Безопасности ООН, распространенном в среду, передает УНН.

Страны Европы в СБ ООН призвали Израиль к сдержанности при действиях в Газе

Цитата

“Мы осуждаем ракетные обстрелы из сектора Газа против гражданского населения Израиля. Они абсолютно неприемлемы и должны прекратиться немедленно, — отмечается в заявлении. — Большое количество жертв среди гражданских лиц, включая детей, в результате израильских ударов по Газе и среди израильтян в результате ракетного обстрела из Газы также вызывают обеспокоенность и неприемлемы. Хотя мы признаем право Израиля на самооборону, мы призываем силы безопасности Израиля проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить мирных жителей в соответствии с международного гуманитарного права”.

Детали

Заявление было распространено по итогам прошедших утром в среду закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Предполагалось, что Совет Безопасности примет совместное заявление в связи с обострением противостояния палестинцев и израильтян, однако сделать этого не удалось.

Обострение конфликта

С 10 мая израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ударами, которые вспыхнули в начале мая после беспорядков в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Тогда в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. В последнее отдали приказ вытеснить палестинцев с мечети Аль-Акса, где те забаррикадировались, пытаясь сорвать празднование Дня Иерусалима.

После этого ХАМАС выдвинул ультиматум Израилю: если израильские спецслужбы не отступят от мечети Аль-Акса, по Израилю начнут ракетный обстрел. В конце концов, так и произошло. В ответ Израиль обстреливает сектор Газа, что привело к эскалации ситуации.

В ночь на 14 мая истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в секторе Газа удар по 14-этажном доме, внутри которого размещены структуры радикального палестинского движения ХАМАС.

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В общем, по меньшей мере 65 человек, включая 16 несовершеннолетних погибли, еще 365 получили ранения в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля, продолжающиеся с вечера 10 мая.

Со стороны Израильские стороны сообщается о гибели нескольких израильтян, десятки получили ранения.

Вечером, 12 мая, власти Израиля принял решение расширить военные операции против радикальной исламистской группировки ХАМАС, контролирующее сектор Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет прицельно атаковать “символы господства ХАМАС”.

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