Страны Европы в СБ ООН призвали Израиль к сдержанности при действиях в Газе

Цитата

“Мы осуждаем ракетные обстрелы из сектора Газа против гражданского населения Израиля. Они абсолютно неприемлемы и должны прекратиться немедленно, — отмечается в заявлении. — Большое количество жертв среди гражданских лиц, включая детей, в результате израильских ударов по Газе и среди израильтян в результате ракетного обстрела из Газы также вызывают обеспокоенность и неприемлемы. Хотя мы признаем право Израиля на самооборону, мы призываем силы безопасности Израиля проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить мирных жителей в соответствии с международного гуманитарного права”.

Детали

Заявление было распространено по итогам прошедших утром в среду закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Предполагалось, что Совет Безопасности примет совместное заявление в связи с обострением противостояния палестинцев и израильтян, однако сделать этого не удалось.