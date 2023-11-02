Страны ЕС планируют сократить импорт российского газа до 40-45 млрд кубометров уже в 2023 году

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 22483 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 5002 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 34320 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 122938 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 45235 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 103916 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 158776 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 152518 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153939 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159773 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 55486 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 58631 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 53493 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 64254 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 11533 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 22485 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 66012 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 122939 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 238343 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 291057 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 12673 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 44978 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 44063 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 57380 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 78534 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Страны ЕС планируют сократить импорт российского газа до 40-45 млрд кубометров уже в 2023 году

Киев • УНН

 • 160505 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Евросоюз планирует сократить импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году в рамках снижения энергетической зависимости от россии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Целевой группы ЕС-США по энергетической безопасности, пишет УНН.

Страны ЕС планируют сократить импорт российского газа до 40-45 млрд кубометров уже в 2023 году

Цитата

«ЕС радикально сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива, в частности благодаря поэтапному отказу от импорта угля, сокращению импорта нефти на 90% и сокращению импорта газа со 155 миллиардов кубических метров в 2021 году до примерно 80 миллиардов кубических метров в 2022 году и, по оценкам, до 40-45 миллиардов кубических метров в 2023 году», - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Детали

ЕС принял меры для ускорения перехода к чистой энергии, диверсификации поставок и экономии энергии, говорится в сообщении.

Обсуждение на встрече было сосредоточено на диверсификации источников поставок природного газа в Европу и растущей торговле сжиженным природным газом между Соединенными Штатами и Европой. При этом отмечается, что США в настоящее время являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испания, Бельгия и Франция нарастили импорт российского СПГ – исследования

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18