Страны ЕС планируют сократить импорт российского газа до 40-45 млрд кубометров уже в 2023 году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Евросоюз планирует сократить импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году в рамках снижения энергетической зависимости от россии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Целевой группы ЕС-США по энергетической безопасности, пишет УНН.
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«ЕС радикально сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива, в частности благодаря поэтапному отказу от импорта угля, сокращению импорта нефти на 90% и сокращению импорта газа со 155 миллиардов кубических метров в 2021 году до примерно 80 миллиардов кубических метров в 2022 году и, по оценкам, до 40-45 миллиардов кубических метров в 2023 году», - говорится в заявлении Еврокомиссии.
Детали
ЕС принял меры для ускорения перехода к чистой энергии, диверсификации поставок и экономии энергии, говорится в сообщении.
Обсуждение на встрече было сосредоточено на диверсификации источников поставок природного газа в Европу и растущей торговле сжиженным природным газом между Соединенными Штатами и Европой. При этом отмечается, что США в настоящее время являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.
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