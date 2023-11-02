Країни ЄС планують скоротити імпорт російського газу до 40-45 млрд кубометрів вже в 2023 році
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Євросоюз планує скоротити імпорт російського газу до 40-45 мільярдів кубометрів у 2023 році в рамках зниження енергетичної залежності від росії. Про це йдеться в заяві, опублікованій за підсумками засідання Цільової групи ЄС-США з енергетичної безпеки, пише УНН.
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«ЄС радикально скоротив свою залежність від російського викопного палива, зокрема завдяки поетапній відмові від імпорту вугілля, скороченню імпорту нафти на 90% і скороченню імпорту газу зі 155 мільярдів кубічних метрів у 2021 році до приблизно 80 мільярдів кубічних метрів у 2022 році і, за оцінками, до 40-45 мільярдів кубічних метрів у 2023 році», - йдеться в заяві Єврокомісії.
Деталі
ЄС вжив заходів для прискорення переходу до чистої енергії, диверсифікації постачань та економії енергії, йдеться в повідомленні.
Обговорення на зустрічі було зосереджене на диверсифікації джерел поставок природного газу в Європу і зростаючій торгівлі зрідженим природним газом між Сполученими Штатами і Європою. При цьому наголошується, що США наразі є найбільшим постачальником СПГ до Європи.
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