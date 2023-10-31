Іспанія, Бельгія та Франція наростили імпорт російського СПГ - дослідження

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З січня по вересень 2023 року Європа імпортувала приблизно таку саму кількість російського скрапленого природного газу (СПГ), як і за той самий період минулого року, але в деяких країнах спостерігалося помітне зростання, повідомляє EUobserver, пише УНН.