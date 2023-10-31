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Іспанія, Бельгія та Франція наростили імпорт російського СПГ - дослідження

Київ • УНН

 • 35022 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З січня по вересень 2023 року Європа імпортувала приблизно таку саму кількість російського скрапленого природного газу (СПГ), як і за той самий період минулого року, але в деяких країнах спостерігалося помітне зростання, повідомляє EUobserver, пише УНН.

Іспанія, Бельгія та Франція наростили імпорт російського СПГ - дослідження

Деталі

Іспанія і Бельгія збільшили імпорт СПГ з росії на 50% за цей період порівняно з аналогічним періодом минулого року, а у Франції імпорт російського СПГ зріс на 40 відсотків, говориться у звіті, опублікованому у вівторок.

Приблизно 27% імпортованого в Іспанію СПГ за цей період надійшло з росії, а Бельгія ще більшою мірою залежала від росії в плані поставок СПГ - 37% від усього обсягу отриманого СПГ. Франція, зі свого боку, отримувала 15% свого СПГ з росії.

Імпорт СПГ зі США підскочив з 2022 року, що зробило США найбільшим постачальником ЄС, на частку якого припадає 46% від загального обсягу поставок блоку.

Але росія посідає друге місце, забезпечуючи 12% поставок СПГ для всього ЄС.

Серед країн-членів ЄС Іспанія є найбільшим імпортером російського СПГ, за нею йдуть Франція та Бельгія.

З січня по липень 2023 року Іспанія заплатила за російський СПГ 1,6 млрд євро, що зробило її найбільшим покупцем у ЄС. Франція і Бельгія не сильно відстали, вклавши по 1,3 мільярда євро кожна в імпорт російського СПГ.

Загалом, згідно зі звітом IEEFA, ЄС витратив на російський СПГ близько 5,5 млрд євро.

Доповнення

Раніше цього року комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон закликала держави-члени припинити купувати російський СПГ і утриматися від підписання нових угод щодо СПГ з росією.

Попри заклики до введення ембарго на російський СПГ у мемах санкцій ЄС проти москви, очікується, що блок не обмежуватиме імпорт СПГ, пише видання.

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