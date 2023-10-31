Испания, Бельгия и Франция наростили импорт российского СПГ - исследование

КИЕВ. 31 октября. УНН. С января по сентябрь 2023 года Европа импортировала примерно такое же количество российского сжиженного природного газа (СПГ), как и за тот же период прошлого года, но в некоторых странах наблюдался заметный рост, сообщает EUobserver, пишет УНН.