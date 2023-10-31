Испания, Бельгия и Франция наростили импорт российского СПГ - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. С января по сентябрь 2023 года Европа импортировала примерно такое же количество российского сжиженного природного газа (СПГ), как и за тот же период прошлого года, но в некоторых странах наблюдался заметный рост, сообщает EUobserver, пишет УНН.
Детали
Испания и Бельгия увеличили импорт СПГ из россии на 50% за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а во Франции импорт российского СПГ вырос на 40 процентов, говорится в отчете, опубликованном во вторник.
Примерно 27% импортированного в Испанию СПГ за этот период поступило из россии, а Бельгия в еще большей степени зависела от рф в плане поставок СПГ - 37% от всего объема полученного СПГ. Франция, со своей стороны, получала 15% своего СПГ из россии.
Импорт СПГ из США подскочил с 2022 года, что сделало США крупнейшим поставщиком ЕС, на долю которого приходится 46% от общего объема поставок блока.
Но россия занимает второе место, обеспечивая 12% поставок СПГ для всего ЕС.
Среди стран-членов ЕС Испания является крупнейшим импортером российского СПГ, за ней следуют Франция и Бельгия.
С января по июль 2023 года Испания заплатила за российский СПГ 1,6 млрд евро, что сделало ее крупнейшим покупателем в ЕС. Франция и Бельгия не сильно отстали, вложив по 1,3 миллиарда евро каждая в импорт российского СПГ.
В целом, согласно отчету IEEFA, ЕС потратил на российский СПГ около 5,5 млрд евро.
Дополнение
Ранее в этом году комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала государства-члены прекратить покупать российский СПГ и воздержаться от подписания новых соглашений по СПГ с россией.
Несмотря на призывы к введению эмбарго на российский СПГ в рамках санкций ЕС против москвы, ожидается, что блок не будет ограничивать импорт СПГ, пишет издание.