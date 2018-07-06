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Страны ЕС поддержали ограничение импорта стали

Страны ЕС поддержали ограничение импорта стали

Киев  •  УНН

 • 10062 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Страны Европейского союза проголосовали в четверг в поддержку предложенных Еврокомиссией (ЕК) временных мер, направленных на ограничение импорта стали в ЕС. Про этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии, передает УНН.

Комиссия предложила сочетание квот и пошлин для предотвращения резкого увеличения импорта сталы на фоне пошлин США.

“Целью этого является предотвращение негативных эффектов переориентации торговли и в то же время поддержка традиционных поставок и эффективной конкуренции на рынке ЕС”, — приводит агентство слова представителя Еврокомиссии.

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В Евросоюзе опасаются, что из-за повышения пошлин со стороны США резко увеличится объем поставок в Европу.

По данным источников агентства, знакомых относительно предложенного механизма, будет введена квота, размер которой равен среднему объему импорта за последние годы. Поставки сверх этой квоты будут облагаться пошлиной в 25%.

Напомним, в июне текущего года страны ЕС единогласно поддержали контрмеры против США. Речь шла о введении импортных пошлин на американскую продукцию на сумму 2,8 млрд евро (3,3 млрд долларов). В Еврокомиссии уточняли, что с 1 июля ряд товаров США будут облагаться дополнительными пошлинами в странах ЕС. Пошлины в размере 25% распространяются на продукты питания, виски, табачные изделия, одежда, двигатели внутреннего сгорания, сталь и другую продукцию.

Как ранее сообщал УНН, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия.

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