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Країни ЄС підтримали обмеження імпорту сталі

Країни ЄС підтримали обмеження імпорту сталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Країни Європейського союзу проголосували у четвер на підтримку запропонованих Єврокомісією (ЄК) тимчасових заходів, спрямованих на обмеження імпорту стали в ЄС.Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Єврокомісії, інформує УНН

Комісія запропонувала поєднання квот і мит для запобігання різкого збільшення імпорту сталы на тлі мит США.

“Метою цього є запобігання негативних ефектів переорієнтації торгівлі і в той же час підтримку традиційних поставок і ефективної конкуренції на ринку ЄС”, — наводить агентство слова представника Єврокомісії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імпортні мита США будуть коштувати Південної Кореї 2,4 млрд доларів — Yonhap

В Євросоюзі побоюються, що через підвищення мит з боку США різко збільшиться обсяг поставок в Європу.

За даними джерел агентства, обізнаних відносно запропонованого механізму, буде введена квота, розмір якої дорівнює середньому обсягу імпорту за останні роки. Поставки понад цю квоту будуть обкладатися митом у 25%.

Нагадаємо, в червні поточного року країни ЄС одноголосно підтримали контрзаходи проти США. Йшлося про введення імпортних мит на американську продукцію на суму 2,8 млрд євро (3,3 млрд доларів). В Єврокомісії уточнювали, що з 1 липня ряд товарів США будуть обкладатися додатковими митами в країнах ЄС. Мита у розмірі 25% поширюються на продукти харчування, віскі, тютюнові вироби, одяг, двигуни внутрішнього згоряння, сталь та іншу продукцію.

Як раніше повідомляв УНН, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію.

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