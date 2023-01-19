Страны сами должны принимать решение о поставках оружия в Украину — Белый дом

Представительница Белого дома прокомментировала сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут США.

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"Президент Байден считает, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о том, какую помощь по безопасности и какие виды техники они готовы предоставить Украине", — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, США приветствуют решение Германии и Британии о предоставлении военной техники и вооружения.

Напомним

США готовятся объявить о новом крупном пакете вооружений для Украины в пятницу стоимостью 2,6 млрд долларов. Ожидается, что в него впервые войдут около 100 бронемашин Stryker и по меньшей мере 50 боевых машин пехоты Bradley. Планируется также, что помощь будет включать тысячи единиц боеприпасов, в том числе ракеты для систем ПВО.