Страны сами должны принимать решение о поставках оружия в Украину — Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Страны сами должны принимать решение о поставках той или иной военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, передает УНН.
Представительница Белого дома прокомментировала сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут США.
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"Президент Байден считает, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о том, какую помощь по безопасности и какие виды техники они готовы предоставить Украине", — сказала Жан-Пьер.
По ее словам, США приветствуют решение Германии и Британии о предоставлении военной техники и вооружения.
Напомним
США готовятся объявить о новом крупном пакете вооружений для Украины в пятницу стоимостью 2,6 млрд долларов. Ожидается, что в него впервые войдут около 100 бронемашин Stryker и по меньшей мере 50 боевых машин пехоты Bradley. Планируется также, что помощь будет включать тысячи единиц боеприпасов, в том числе ракеты для систем ПВО.