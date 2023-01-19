Країни самі мають ухвалювати рішення про постачання зброї в Україну — Білий дім

Представниця Білого дому прокоментувала повідомлення про те, що Німеччина готова передати Україні танки лише після того, як на аналогічний крок підуть США.

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"Президент Байден вважає, що кожна країна має ухвалювати власне суверенне рішення про те, яку безпекову допомогу та які види техніки вони готові надати Україні", — сказала Жан-П'єр.

За її словами, США вітають рішення Німеччини і Британії про надання військової техніки і озброєння.

Нагадаємо

США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України в п’ятницю вартістю 2,6 млрд доларів. Очікується, що до нього вперше увійдуть близько 100 бронемашин Stryker і щонайменше 50 бойових машин піхоти Bradley. Планується також, що допомога буде включати тисячі одиниць боєприпасів, у тому числі ракети для систем ППО.